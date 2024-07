Non trova le cuffie e riempie di botte la madre e la sorella: ventenne arrestato

Mascali

In manette è finito un ventenne, le due donne in ospedale

I Carabinieri della Stazione di Mascali, al termine di una attività investigativa, hanno arrestato un 20enne del posto, per i reati di “maltrattamenti in famiglia”. Nei giorni scorsi, in orario pomeridiano, nella caserma di Mascali è giunta la telefonata di una donna spaventata e in evidente stato di agitazione che chiedeva aiuto.

I Carabinieri, sono subito accorsi in via Marconi dove un ventenne stava usando violenza contro la sorella, ventiquattrenne, e i propri genitori. Arrivati, in brevissimo tempo, presso l’appartamento i Cc hanno trovato ad attenderli su strada, visibilmente agitata, la sorella dell’uomo, la quale presentava dei vistosi graffi sulle braccia e al collo.

I militari, immediatamente, hanno quindi rassicurato la giovane donna, mettendola in sicurezza e, sentendo urla e rumori provenire dall’interno dell’abitazione, si sono affrettati a entrare in casa dove, tra soprammobili rovesciati e altri oggetti sparsi per terra, hanno trovato la madre della denunciante, anch’ella con evidenti segni rossi sulle braccia.