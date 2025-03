«Non vogliamo imputati in processione»: lettera aperta chiede al vescovo di Piazza Armerina e al suo vicario giudiziale di farsi da parte per Pasqua

CASO RUGOLO

Intervento del comitato spontaneo «Non accetto prediche da chi copre un abuso»

«Siamo alle porte della Pasqua e a pochi mesi dall’udienza , fissata il 26 maggio, che vede imputati il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana e il suo vicario giudiziale, attuale parroco della chiesa Madre di Enna, Vincenzo Murgano ma continuiamo ad assistere ad un protagonismo fuori luogo che preoccupa la comunità cittadina e religiosa di Enna». Lo dice Antonio Messina, una delle vittime di Giuseppe Rugolo, condannato a 4 anni e mezzo, dal tribunale di Enna, per violenza sessuale a danno di minori, tra i firmatari della lettera aperta che il comitato spontaneo «Non accetto prediche da chi copre un abuso» ha scritto a Vincenzo Murgano, vicario giudiziale e parroco della chiesa Madre di Enna imputato per falsa testimonianza insieme al vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, chiedendo di non partecipare alla processione del Venerdi santo.

La lettera è stata inviata anche al vescovo di Gorizia, Carlo Roberto Maria Radaelli, incaricato da Papa Francesco come visitatore apostolico, e che è stato a gennaio nell’ennese per verificare di persona la vicenda che vede coinvolti molti prelati della diocesi di Piazza Armerina.

«Questo è un appello a tutela delle nostre tradizioni religiose e ai cittadini affinchè prendano consapevolezza del fatto che non si possono più subire presenze incompatibili con il sentire religioso» conclude Messina.