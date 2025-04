Non vuole essere dimessa e lancia bottiglia contro un infermiere del pronto soccorso del Garibaldi Centro: denunciata

Catania

Il manager Giammanco: «E’ intollerabile assistere a questi episodi di violenza nei confronti di chi ogni giorno cerca di svolgere al meglio la propria professione»

Un infermiere del pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro di Catania è stato colpito al volto con una bottiglia d’acqua da una 45enne, riportando un ematoma allo zigomo sinistro giudicato guaribile in dieci giorni. Dopo aver avuto l’assistenza necessaria, nel pomeriggio di Pasquetta, una donna di 45 anni era stata dimessa contrariamente al suo volere. La paziente ha quindi aggredito prima verbalmente e poi attraverso il lancio di vari oggetti uno degli infermieri presenti all’accettazione.

Lo rende noto il direttore generale dell’azienda ospedaliera, Giuseppe Giammanco, annunciando di avere «già avviato le procedure necessarie per denunciare l’aggressore».