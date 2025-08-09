Notte di fuoco a Camporotondo etneo con famiglie evacuate

Nel Catanese

Le fiamme divampate lungo viale dello Sport

E’ stata una notte di fuoco a Camporotondo etneo, nel Catania, dove ha preso fuoco un’area, in viale dello Sport, in cui si trovavano rifiuti e copertoni.

Per precauzione sono state evacuate 60 famiglie e su attivazione del Drpc Sicilia, il Comitato delle Misericordie di Catania sta partecipando attivamente, con la presenza di quattro equipaggi di volontari delle Misericordie di Pedara e Gravina di Catania, alla gestione dell’emergenza che riguarda la popolazione evacuata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA