Nel Catanese
Notte di fuoco a Camporotondo etneo con famiglie evacuate
Le fiamme divampate lungo viale dello Sport
E’ stata una notte di fuoco a Camporotondo etneo, nel Catania, dove ha preso fuoco un’area, in viale dello Sport, in cui si trovavano rifiuti e copertoni.
Per precauzione sono state evacuate 60 famiglie e su attivazione del Drpc Sicilia, il Comitato delle Misericordie di Catania sta partecipando attivamente, con la presenza di quattro equipaggi di volontari delle Misericordie di Pedara e Gravina di Catania, alla gestione dell’emergenza che riguarda la popolazione evacuata.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA