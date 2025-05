Notte di fuoco a Carini: rogo distrugge impianto di trattamento di rifiuti speciali

NEL PALERMITANO

Un incendio ha danneggiato un’impresa di trattamento di rifiuti speciali nel Palermitano. Le fiamme sono divampate attorno all’una di notte in via Galileo Galilei a Carini. Sono state impegnate decine di mezzi dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Ci sono anche i tecnici dell’Arpa per valutare la qualità dell’aria nelle zone circostanti l’incendio. Non ci sono feriti.

