Notte di fuoco alla Timpa di Acireale: case evacuate e macchia mediterranea distrutta

Nel Catanese

Il vasto incendio spento all'alba da quattro squadre dei vigili del fuoco che hanno operato tra non poche difficoltà

Un incendio pauroso, vasto e ben visibile anche dalle colline di Aci Castello e Aci Trezza nonchè dalla riviera acese, ha interessato dal tardo pomeriggio di ieri, e per tutta la notte, la Timpa di Acireale.

Le squadre dei vigili del fuoco, subito presenti sul posto, nonostante le difficoltà per la zona scoscesa e l’impossibilità di ricorrere ad un canadair, hanno potuto domare le fiamme soltanto all’alba di oggi. Per precauzione diverse abitazioni isolate, sono state fatte evacuare, ma già nelle prime ore di stamane i residenti vi hanno potuto fare ritorno. Sono state sei, tutte componenti un unico nucleo familiare che abita in una villetta, le persone che erano state fatte evacuare.

La zona in particolare interessata dalle fiamme, divampate non si sa ancora esattamente da dove e perchè, è stata quella di Santa Maria delle Grazie. Purtroppo è andata completamente distrutta una ricca macchia mediterranea e vegetazione.