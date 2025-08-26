Nell'Agrigentino
Notte e alba di sbarchi a Lampedusa: “nave madre” scorta i gommoni partiti dalla Tunisia
Dei sei natanti bloccati mentre erano in viaggio verso Lampedusa, 4 sono salpati da Khoms, Zanzur e Zuwara in Libia
Notte e alba di sbarchi fra Lampione e Lampedusa dove sono giunti 235 migranti. A comporre i gruppi di tunisini, bengalesi, egiziani, eritrei, sudanesi, etiopi e pakistani, da un minimo di 4 persone fino a 73. Tutti sono stati già portati all’hotspot di contrada Imbriacola, sulla maggiore delle isole Pelagie, dove al momento ci sono 512 ospiti, di cui 45 minori non accompagnati. Ieri a Lampedusa ci sono stati 9 sbarchi con un totale di 452 persone, 315 delle quali sono state già trasferite con i traghetti di linea per Porto Empedocle.
I 21 migranti rintracciati a Lampione, a loro dire, hanno viaggiato su un gommone di 7 metri partito da Sfax e condotto da un peschereccio tunisino fino a Lampione. Anche per il gommone di 4 metri, con a bordo 8 tunisini, salpato sempre da Sfax e agganciato dalla motovedetta V1104 della guardia di finanza c'è il sospetto che sia stato scortato, fino alle acque antistanti a Lampedusa, da una nave madre. Dei sei natanti bloccati mentre erano in viaggio verso Lampedusa, 4 sono salpati da Khoms, Zanzur e Zuwara in Libia.