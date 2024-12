Nove furti in un mese, ristoratore dice basta: «Lo Stato è nostro socio ma non ci aiuta. Abbiamo deciso di chiudere»

LO SFOGO

Parla il titolare di un ristorante di Capaci che sebbene sia riuscito a sventare l'ultimo colpo nel suo locale ha scelto di non continuare con l'attività

«Dopo questo ennesimo furto, il nono in un mese, abbiamo deciso di chiudere. Ieri per la festa dell’Immacolata nonostante le richieste non abbiamo aperto. I ladri ci hanno portato via diverse volte la spesa fatta per preparare i pranzi e le cene. Ora hanno preso di tutto: l’impianto stereo per le nostre serate, con le casse il mix l’amplificatore e poi un serie di attrezzi per curare l’esterno. Danni per migliaia di euro in poco tempo. Abbiamo resistito alla pandemia, ma il ladro seriale ha distrutto il nostro lavoro e la nostra serenità». Lo dice Roberto Corrao, titolare del ristorante Solart Village, in via Portofino a Capaci, derubato per 9 volte dall’1 novembre all’8 dicembre di quest’anno.