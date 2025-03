Novellame di sarda nascosto in fusti di plastica nel Trapanese: 100 chili di pesce sequestrati

Controlli

La Guardia costiera ha trovato una rete a circuizione non conforme in quanto modificata con il posizionamento di un "velo" per setaccio al sacco che rende l’attrezzo da pesca vietato dalla normativa di settore

Circa 100 chili di novellame di sarda sono stati sequestrati nella frazione di Marinella di Selinunte, nel Comune di Castelvetrano, nel corso di un’operazione congiunta condotta dal personale della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca.

Il pescato è stato trovato in tre fusti in plastica nascosti nella banchina, in un tratto non facilmente accessibile. Al centro degli accertamenti è finito anche un peschereccio partito da Sciacca. Ispezionando il motopesca, iscritto nei registri Navi Minori del Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo, la Guardia costiera ha trovato una rete a circuizione non conforme in quanto modificata con il posizionamento di un “velo” per setaccio al sacco che rende l’attrezzo da pesca vietato dalla normativa di settore. Anche la rete di circa 130 metri è stata posta sotto sequestro e al proprietario è stata comminata una sanzione di 2mila euro, mentre l’intero quantitativo di novellame di sarda sarà distrutto in quanto giudicato non idoneo al consumo umano da parte dei veterinari dell’Azienda Sanitaria Provinciale chiamati dai militari della Guardia Costiera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA