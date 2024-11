Nubifragio sui paesi etnei della fascia jonica, problemi alla circolazione anche sull’A18

MALTEMPO

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco a Giarre, Mascali, Riposto, Acireale e Fondachello

Un nuovo nubifragio si sta abbattendo nel Giarrese con pesanti danni alla viabilità. Le piogge incessanti di queste ore stanno nuovamente mettendo a dura prova i Comuni del versante jonico evidenziando, ancora una volta, la vulnerabilità del territorio di fronte agli eventi atmosferici estremi. Strade trasformate in fiumi, allagamenti e disagi si segnalano a Giarre, Mascali, Riposto, Acireale e Fondachello di Mascali. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in atto. Il nucleo sommozzatori è intervenuto a più riprese nell’Acese per assistere diversi automobilisti in panne. Criticità si registrano, in particolare, a Giarre, nella la zona di Trepunti. I torrenti Macchia e Continella si sono ingrossati pericolosamente, trascinando con sé una grande quantità di detriti e rifiuti. Situazioni di criticità anche a Santa Maria la Strada dove l’intensa pioggia ha reso impraticabile il transito in via Ruggero Primo. Anche sull’A18 si segnalano pericoli per l’inondazione delle corsie nel tratto di autostrada tra Giarre e Fiumefreddo.

A Mascali il Noes Protezione civile di Mascali è intervenuto lungo la via Giarre Nunziata dove la fiumana di acqua proveniente da Nunziata ha travolto le transenne collocate dalla Città Metropolitana in occasione del cedimento di una porzione di pavimentazione della strada provinciale. E a Fondachello in via Amato la sede stradale è completamente allagata. Analogo lo scenario in via Carrata. A Fiumefreddo i vigili del fuoco sono invece intervenuto per un corto circuito nell’impianto di pubblica illuminazione. In fiamme i cavi elettrici di una campata in via Umberto.

Strade allagate dall’acqua e torrenti esondati anche nell’Acese. Vigili del fuoco del comando provinciale stanno intervenendo con squadre inviate dai distaccamenti di tutta la provincia. Sono state soccorse persone in difficoltà rimaste all’interno delle proprie autovetture. Tra le situazioni maggiormente critiche degli allagamenti in via San Piero Patti ad Acireale, dove è esondato un torrente e dove stanno operando i sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania, in via Cristoforo Colombo e nella frazione marinara di Capo Mulini dove i corsi d’acqua sono attentamente monitorati. Impegnate sul territorio e nelle frazioni di Acireale, squadre provenienti dai distaccamenti di Acireale, Catania Nord, Palagonia e Maletto.

Le scuole

Il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo per «ragioni di sicurezza» ha esortato «tutti i cittadini a evitare gli spostamenti».