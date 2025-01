Catania, nuova aggressione al policlinico. Arrestata una donna

Il caso

La 45enne lamentando una attesa troppo lunga, si è scagliata contro il personale sanitario. È intervenuta la polizia. L'episodio questa mattina al pronto soccorso del "Rodolico"

Stanca di aspettare al pronto soccorso, ha iniziato a dare in escandescenze fino ad aggredire fisicamente un infermiere. L’episodio è avvenuto questa mattina intorno alle 8 al policlinico “Rodolico” di Catania. Sul posto è subito intervenuta la polizia del posto fisso nel presidio ospedaliero e subito dopo gli agenti del commissariato Borgo-Ognina che hanno fermato l’autrice dell’aggressione, una 45enne ora agli arresti domiciliari. Domani la convalida.