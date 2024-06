Nuova strage di migranti nel Canale di Sicilia: su un barcone trovati 10 morti

La tragedia

Soccorsi dalla ong ResQship

La nave Nadir ha soccorso a largo della Libia e a sud di Lampedusa 51 persone a bordo di un’imbarcazione di legno in difficoltà. «Il salvataggio è arrivato troppo tardi per 10 persone», fa sapere la ong ResQship. Due delle persone soccorse erano prive di sensi e hanno dovuto essere liberate con un’ascia. I 10 morti si trovavano nel ponte inferiore della barca allagato.

Sono più esattamente 54, fra cui una donna e un minore, i migranti sopravvissuti che sono stati sbarcati dalla motovedetta Cp306 della guardia costiera a molo Favarolo. Sulla loro stessa imbarcazione, salpata da Zawia in Libia, sono stati trovati i cadaveri. Secondo i sopravvissuti, che vengono sentiti in questi minuti dalla guardia costiera e dai poliziotti della squadra mobile, i morti dovrebbero essere 11. Il gruppo è composto da persone originarie di Bangladesh, Pakistan, Egitto e Siria, che hanno pagato circa 3.500 dollari per mettersi in viaggio su un’imbarcazione di legno di 8 metri. Due i feriti che sono stati già trasportati al poliambulatorio. I cadaveri sono rimasti a bordo della carretta del mare che viene trainata dalla nave ong Nadir che giungerà al porto in serata. Si stima che dovrebbero impiegare circa 10 ore prima di arrivare sulla maggiore delle isole Pelagie.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA