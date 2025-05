“O mi date 5 euro o vi vengo a cercare”: parcheggiatore abusivo tenta di estorcere denaro ma c’è chi filma e chiama la Polizia

Catania

Le due vittime avevano parcheggiato l'auto in piazza Spirito Santo. L'accaduto è stato ripreso con un cellulare

Hanno parcheggiato l’auto in piazza Spirito Santo, a Catania, per trascorrere una serata in centro dopo il turno di lavoro, ma sono stati fermati da un uomo, che si aggirava intorno, chiedendo con fare intimidatorio 5 euro per la sosta della macchina. I due ragazzi, entrambi cittadini indiani, hanno all’inizio evitato di consegnare i soldi richiesti fingendo di non comprendere la richiesta e allontanandosi rapidamente per recarsi in un ristorante della zona.

Al loro ritorno, il parcheggiatore abusivo ha continuato a pretendere il denaro, minacciando i giovani, questa volta con la collaborazione di un altro soggetto, un 35enne di origine marocchine, il quale ha gravemente minacciato le due vittime proferendo le seguenti parole “qui siamo a Catania, funziona così: o date i soldi o vi vengo a cercare, ho preso il numero di targa”.

L’uomo, si avvicinava ad una delle due vittime attingendolo al viso con lievi schiaffi al volto e alla nuca, al fine di rendere più efficace la minaccia, prospettando in tal modo possibilità di ricorrere a ben più efficaci atti di violenza ove la sua richiesta non fosse stata soddisfatta. Tuttavia una richiesta di aiuto è pervenuta alle Forze dell’Ordine, intervenute immediatamente, consentendo l’interruzione della condotta criminosa; le scene a testimonianza dell’aggressione subita sono state riprese attraverso uno smartphone. Il soggetto mostrava altresì indifferenza rispetto al paventato intervento delle Forze dell’Ordine, asserendo “che non avrebbero potuto fargli nulla”. Proprio in quell’istante, gli agenti della squadra volante, allertati sulla linea di emergenza, hanno raggiunto i due ragazzi e, alla vista dell’auto della Polizia, entrambi i malviventi hanno deciso di darsi alla fuga.