Obama fa scena muta davanti al giudice, la morte di Santo ancora senza un perché

Il delitto di Catania

Convalidato l'arresto del posteggiatore abusivo accusato dell'omicidio del pasticciere a Ognina

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Innocent Akhabue, ma da tutti conosciuto a Ognina con l’alias John Obama, il 37enne dello Zimbabwe accusato dell’omicidio del pasticcere Santo Re, avvenuto venerdì pomeriggio a pochi passi dal porticciolo del borgo marinaro in piazza Mancini Battaglia.

Connvalidato l’arresto

Il giudice per le indagini preliminari Luca Lorenzetti ha convalidato l’arresto in flagranza, eseguito dagli agenti delle Volanti dopo il tentativo di fuga, e ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è detenuto da 30 maggio nell’istituto penitenziario di Piazza Lanza. Resta quindi ancora da chiarire il perché della furia omicida. Non c’è stata alcuna lite per dei contenitori da restituire: questo stamattina lo ha chiarito anche Salvatore Fabio Quaranta, titolare della nota pasticceria e cognato della vittima.

Movente ancora oscuro