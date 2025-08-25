“Ocean Viking” attracca ad Augusta: equipaggio ancora scosso per la sparatoria in acque internazionali

Migranti

E’ attraccata al porto commerciale di Augusta, nel Siracusano, la “Ocean Viking” della ong Sos Mediterranee con 87 migranti salvati in mare in due soccorsi.La nave, secondo quanto raccontato dalla stessa ong, quando si trovava in acque internazionali, è stata l’obiettivo per 20 minuti di una sparatoria che ha crivellato lo scafo. L’equipaggio è ancora scosso per quanto accaduto.«La nave – spiegano dalla ong – è stata avvicinata dalla motovedetta libica, che ha illegalmente chiesto di lasciare la zona e dirigersi verso nord. Senza alcun preavviso o ultimatum due uomini a bordo della motovedetta hanno aperto il fuoco sulla nostra nave».A breve saranno avviate anche le procedure di identificazione per gli 87 migranti, tutti uomini, compresi 21 minorenni non accompagnati, quasi tutti provenienti dal Sudan.