Oggi l’udienza di convalida dell’arresto dell’uomo che ha ucciso il figlio a San Gregorio per sedare una rissa

LA TRAGEDIA

La procura contesta a Natale La Verde, il reato di omicidio volontario, lesioni aggravate e porto abusivo di arma

Si svolgerà questa mattina nel carcere di Piazza Lanza, davanti alla gip Simona Ragazzi, l’udienza di convalida dell’arresto in flagranza di Natale La Verde, il 62enne che ha ucciso il figlio Carlo con un colpo di pistola sparato lunedì notte nel corso di una festa di compleanno che si è svolta nella villa di San Gregorio di Catania affittata per l’evento.

La procura – l’indagine è coordinata dal pm Rocco Liguori e dall’aggiunto Fabio Scavone – contesta all’indagato il reato di omicidio volontario, lesioni aggravate e porto abusivo di arma. Dalle prime ricostruzioni sulla dinamica – cruciali sono state le rilevazioni sulla scena del crimine dei carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche – Lo Verde, dopo aver tentato di far uscire tutti gli ospiti in conseguenza di alcune tensioni nate nel corso dei festeggiamenti del compleanno (una festa a sorpresa per un 18esimo), ha sparato diversi colpi di pistola ad altezza uomo (da qui la contestazione) con una rivoltella, che era autorizzata a detenere un familiare e non lui. Uno dei proiettili ha colpito alla schiena il figlio e un altro ragazzo. La ferita per il 23enne è stata fatale. A quel punto la chiamata al 112.