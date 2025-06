Oggi piogge e allagamenti a Palermo: in tre giorni caduta in Sicilia l’acqua di un mese ma da domani torna il caldo torrido

METEO

Nonostante i temporali nell'Isola l’emergenza siccità non è superata

Alberi caduti, strade allagate e tombini esplosi. Anche questa mattina il maltempo a Palermo ha provocati disagi. All’incrocio tra via Dante e via principe di Villafranca un albero si è spezzato a poca distanza da un’edicola. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona. Sono in corso da parte delle squadre di soccorso diversi interventi per soccorrere automobilisti intrappolati nelle strade allagate.

Negli ultimi tre giorni in Sicilia è caduta una quantità di pioggia che in genere si registra in un mese. Come i 91 millimetri di Calascibetta, o 77 millimetri nella zona dei Nebrodi o i 75 al confine tra la provincia di Agrigento e Palermo o ancora gli 82 millimetri nel catanese.

Una buona notizia, nonostante i disagi, per la regione dove l’emergenza siccità non è ancora superata. «Sì, le piogge sono iniziate il 17, più o meno gli accumuli sono con una media regionale di circa 20 millimetri, perché la distribuzione è stata estremamente disomogenea sul territori – dice Luigi Pasotti dirigente del servizio agrometeorologico della Sicilia orientale – Benefici locali anche consistenti per le zone interessate, spostando in avanti l’avvio dell’attività irrigua. Limitati, prevalentemente indiretti, i benefici per le riserve idriche degli invasi».

I forti temporali previsti ancora oggi in diverse zone della Sicilia da domani lasceranno l’Isola spinti via dalla rimonta dell’anticiclone africano che salirà verso l’Italia dal Marocco e dall’Algeria e porterà un rapido e generale aumento delle temperature che in Sicilia arriveranno a toccare i 33 gradi.