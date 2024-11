Ognina, in centinaia alla manifestazione contro il porticciolo “privatizzato”

La protesta

Dal megafono urlano l'esigenza di una città dove non si debba pagare per i diritti. Specificamente quello al mare

Dal megafono urlano l’esigenza di una città dove non si debba pagare per i diritti. Specificamente quello al mare di Ognina. Sono stati centinaia questa mattina i catanesi giunti alla manifestazione di protesta contro l’estensione della concessione demaniale a “La Tortuga”, lo storico gestore privato della concessione per i servizi di ormeggio nello storico borgo marinaro. Tutte presenti le organizzazioni che hanno promosso l’iniziativa, ovvero Antimafia e legalità, Arci, Argo, Associazione comunista Olga Benario, Borgo marinaro di Ognina, Europa verde, Free Green Sicilia, I Siciliani giovani, Legambiente, Lipu, M5s, Oulp, Pd, Rifondazione comunista, Sinistra italiana, Sunia, Volere la luna, Wwf Sicilia nord orientale. Ma anche Cittàinsieme, Cisal, Consitalia e tanti altri cittadini. Come Gianluca Sapienza, pescatore amatore che da anni usa la liberamente la banchina che ora la Regione ha concessa a “La Tortuga”.

“Siamo in tanti che, da anni, chiediamo attenzione. C’è degrado, ma come in tutti i luoghi storicamente senza manutenzione. Episodi denunciati di abusivismo o di attività che inquinano non sono presenti da anni. Ci vogliamo costituire in associazione e, magari, riuscire ad avere un permesso per la gestione”. Una ipotesi divenuta possibile dopo l’annuncio di ieri del sindaco di Catania Enrico Trantino, anche lui contrario alla privatizzazione. Nonostante, come chiarito dalla Regione, ci sia stato un parere favorevole dall’amministrazione. E qui è il punto principale della vicenda, secondo Matteo Iannitti, presidente di Arci Catania e in rappresentanza anche de “I Siciliani giovani”: “Credo sia necessario chiedere la restituzione alla cittadinanza delle concessioni date da decenni per l’accesso al mare a una sola famiglia. Risulta chiaro poi che che un responsabilità amministrativa e politica e che l’attuale dirigente dell’Urbanistica, che è presente da anni con tre amministrazioni diverse, ovvero Biagio Bisignani, che ha ignorato gli atti sul suo tavolo, si debba dimettere”, dice Iannitti.