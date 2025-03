Ok dal Cts ai progetti per i dissalatori di Trapani e Porto Empedocle: ma tempi ancora lunghi

crisi idrica

L'annuncio del presidente Schifani: ognuno avrà la capacità di 92 litri al secondo

La Commissione tecnico specialistica regionale ha dato l’ok per le autorizzazioni ambientali alla riattivazione dei dissalatori di Trapani e Porto Empedocle. I due impianti consentiranno un recupero di 192 litri al secondo (96 l/s ciascuno). Lo ha annunciato il presidente della Regione Renato Schifani.

«Prosegue senza sosta – sottolinea il governatore siciliano – l’impegno della Regione per affrontare l’emergenza idrica con soluzioni strutturali ed efficaci. Il parere ambientale rilasciato oggi ci mette nelle condizioni di rispettare i tempi che ci eravamo dati per la realizzazione dei dissalatori nei siti dismessi. Già mercoledì prossimo, come ci ha assicurato il commissario nazionale Dell’Acqua, al quale abbiamo delegato la realizzazione degli impianti, verrà chiuso il procedimento amministrativo con l’approvazione definitiva del progetto e l’affidamento delle opere. Andiamo avanti con convinzione e senza farci distrarre».