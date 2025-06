Oltre 10.000 chili di tonno rosso sequestrati a Catania: il numeri dei progetti Cuore generoso e Ri-Pescato

LE INIZIATIVE

Un modello virtuoso che, dal 2022, ha permesso la donazione di oltre 62.000 chilogrammi di pesce

Nei primi sei mesi del 2025 sono già 10.163 i chilogrammi di tonno rosso sequestrati e destinati alla donazione da veterinari dell’Asp di Catania, nell’ambito dei progetti Cuore generoso e Ri-Pescato, realizzati in collaborazione la guardia costiera, guardia di finanza, banco alimentare e i Mercati agro-alimentare Sicilia (Maas), con il supporto delle istituzioni territoriali e di enti caritativi e del Terzo settore. Le due iniziative perseguono un obiettivo comune: trasformare lo spreco in risorsa, riducendo l’invenduto alimentare, in particolare prodotti ittici, e restituendolo alla collettività attraverso canali organizzati di beneficenza e promozione umana.