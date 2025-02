Oltre 3.500 articoli di Carnevale non sicuri sequestrati nel Calatino

Nel Catanese

Ispezionati i locali di una ditta individuale nel cuore della città, gestiti da una cittadina di nazionalità cinese, riscontrando la presenza di numerosi articoli ludici irregolari

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito di un’operazione diretta a contrastare specifici illeciti afferenti alla contraffazione di marchi e brevetti, all’immissione in commercio di prodotti ludici e/o assimilati non sicuri e alla falsa o fallace indicazione dell’origine o della provenienza delle merci, hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 3.500 articoli risultati non conformi alle vigenti normative comunitarie attestanti gli standard qualitativi e di sicurezza.