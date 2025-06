Oltre 3 tonnellate di pesce surgelato scaduto era pronto per essere venduto: sequestro della Guardia costiera

Nel Catanese

Continua l’attività di vigilanza e controllo sulla filiera della pesca a cura della Guardia costiera etnea a tutela dei cittadini e a difesa degli operatori di settore che esercitano nella legalità il commercio di prodotti ittici sicuri e garantiti.L’attività, coordinata dal Centro di Controllo Area Pesca (CCAP) della Direzione Marittima della Sicilia orientale si aggiunge a quella svolta nei giorni scorsi alla Fiera di Catania, ha portato al sequestro di oltre 3 tonnellate di prodotti ittici di varie specie, destinate alla vendita locale che riportavano l’indicazione del termine minimo di conservazione scaduto.Gli “Ispettori pesca” della Capitaneria di porto – Guardia costiera, all’atto del controllo hanno rinvenuto anche circa 500 Kg di prodotti ittici congelati privi della necessaria etichettatura idonea ad identificare il prodotto e tracciarne la provenienza.Il grossista è stato sanzionato con un verbale amministrativo di 2.166 euro per la violazione sulla normativa della pesca e per la conservazione dei prodotti ittici.