Ombrellone ancorato al suolo per evitare furto, il commerciante multato: «A Palermo lavorare è sempre più difficile»

Gli ombrelloni esterni erano stati rubati più volte

Per due volte gli hanno rubato gli ombrelloni esterni. Le telecamere piazzate fuori dal locale, la bottiglieria “Enoteco” di via Garibaldi a Palermo, hanno ripreso gli autori del furto; il titolare, Sergio Barbara, ha fatto denuncia, ma l’indagine è morta lì. Per evitare nuovi danni il proprietario dell’attività ha ancorato la nuova copertura al suolo dopo essersi assicurato che non ci fossero vincoli monumentali legati alla vicinanza a Palazzo Aiutamicristo, sede della Sovrintendenza. Giovedì scorso i vigili e i carabinieri – il controllo è stato fatto da una ventina tra militari e agenti della municipale – gli hanno contestato l’occupazione di suolo pubblico, gli hanno fatto una multa di 9mila euro e l’hanno denunciato.

«Chi sceglie come me di scommettere sul centro storico e investire a Palermo è lasciato completamente solo», denuncia, amaro, Barbara che, dopo aver terminato gli studi a Firenze, ha deciso di tornare a Palermo. “Mentre tutto attorno trionfa l’illegalità e nessuno dice nulla, ci siamo ritrovati uno spiegamento di forze incredibile. Ci hanno controllato tutto: dai contratti dei dipendenti, alle autorizzazioni sanitarie, all’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico. Era tutto in regola. Poi hanno visto l’ombrellone fissato al suolo e ci hanno multato”, afferma.