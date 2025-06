Omicidio a Caltagirone: 61enne trovato morto in casa

Nel Catanese

Il 118 era intervenuto per prestare soccorso ma ha constatato il decesso dell'uomo

Un 61enne è stato trovato morto nella propria abitazione di Caltagirone, in provincia di Catania, vittima di un delitto. Ad accorgersi che era stato ucciso sarebbe stato personale del 118 intervenuto sul posto per prestare i soccorsi. L’uomo sarebbe stato assassinato con colpi di arma da fuoco. Sul posto per le indagini, coordinate dalla Procura di Caltagirone, sono presenti carabinieri del comando provinciale di Catania e della locale compagnia dell’Arma.

