Omicidio Agata Scuto, chiesta la conferma dell’ergastolo per Palermo

Cold case

L'uomo fu arrestato tre anni dopo che delle segnalazioni anonime avevano invitato le forze dell'ordine a cercare il corpo della giovane donna nella cantina della casa di famiglia

Confermare l’ergastolo a Rosario Palermo, condannato l’anno scorso per l’omicidio e la soppressione del cadavere di Agata Scuto, scomparsa da Acireale 13 anni fa. Questo quello che ha chiesto il sostituto procuratore generale Antonio Nicastro alla Corte d’Assise d’Appello di Catania, al termine della requisitoria dove ha ricostruito l’apparato probatorio a carico dell’imputato.

Per il Pg non ci sarebbero dubbi sulla responsabilità penale di Palermo, che è stato arrestato tre anni fa dai carabinieri che aprirono l’inchiesta dopo che delle segnalazioni anonime avevano invitato le forze dell’ordine a cercare il corpo della giovane donna nella cantina della casa di famiglia. Gli investigatori arrivarono ma non trovarono nulla. Ma, con il coordinamento della procura, gli investigatori avviarono una serie di accertamenti e sequestri. E furono raccolte diverse testimonianze. E ci furono anche due false testimonianze che avevano l’obiettivo di fornire un alibi a Palermo il giorno della scomparsa di Agata, nel 2012. Il sostituto Pg Nicastro ha evidenziato l’aspetto del depistaggio alle indagini che incastra ancor di più l’imputato, che è arrivato anche a costruire prove false pur di scagionarsi.