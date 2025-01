Omicidio al Fortino, disposti i funerali di Castiglione

catania

La procura ha dato il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia

La procura di Catania ha dato il nulla osta per la restituzione della salma di Giuseppe Francesco Castiglione, il 21enne ucciso in piazza Palestro, a Catania, lo scorso 9 gennaio, dal ventenne reo confesso Girolamo Michael Romano. Ieri è stata eseguita l’autopsia nell’Istituto di Medicina Legale del Policlinico sulla vittima, così come disposto dal pm Fabio Regolo e dal procuratore aggiunto Fabio Scavone, che coordinano l’indagine della squadra mobile. La relazione del medico legale e del radiografo forense arriverà tra 60 giorni, ma intanto l’esame autoptico che la vittima è stata colpita da cinque proiettili sparati da un’arma di piccolo calibro. I funerali di Castiglione – inizialmente previsti per venerdì – per via dell’allerta meteo rossa si svolgeranno sabato.

