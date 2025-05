Omicidio della piccola Elena, si riapre il processo in Appello: disposta perizia collegiale sulla mamma Martina

Infanticidio

La donna, che uccise la figlioletta a coltellate, è comparsa davanti alla Corte D'Assise D'Appello di Catania

Martina Patti, la giovane madre accusata dell’omicidio della figlia Elena Del Pozzo, ha parlato lungamente questa mattina davanti alla Corte D’Assise D’Appello di Catania. Ha raccontato il suo percorso e travaglio in questi tre anni di detenzione dove ha ricevuto assistenza psicologica e psichiatrica. «Il mio malessere è cominciato dalla relazione con il mio ex, un rapporto dove ho subito anche violenze», ha detto l’imputata. La fine di quella convivenza per Martina Patti sarebbe stato un fallimento. E quando si è lasciata anche con il ragazzo conosciuto su Instragram avrebbe sentito il peso di un altro fallimento. «Solo grazie al supporto psicologico ho compreso che ero sprofondata in una crisi depressiva e avrei dovuto chiedere aiuto», ha spiegato in aula. La donna ha parlato anche del rapporto con la figlia e poi della decisione di togliersi la vita assieme a Elena.

Cosa però che non è avvenuta: Martina Patti ha accoltellato la piccola di quasi cinque anni, l’ha seppellita infilandola nei sacchi e poi ha simulato il sequestro. Solo la mattina dopo, il 14 giugno 2022, la madre confessa l’omicidio al padre e indica ai carabinieri il luogo dove ha nascosto il corpicino. Il processo di primo grado è terminato con la condanna a 30 anni inferta dalla Corte d’Assise etnea. I difensori, supportati dalla relazione del perito di parte, hanno sempre sostenuto che Martina Patti nel momento della commissione del delitto fosse in una bolla dissociativa che avrebbe scemato l’incapacità di intendere e di volere.