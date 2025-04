Omicidio di Francofonte, a breve la convalida del fermo per Francesco Milici

Indagini

Il 22enne ha confessato al procuratore Sabrina Gambino di aver ucciso Nicolas Lucifora, ma senza parlare di un movente

Si terrà domani mattina al Tribunale di Siracusa l’udienza di convalida del fermo di Francesco Milici, il 22enne, fermato per la morte di Nicolas Lucifora, 16 anni, accoltellato nella notte tra il 19 ed il 20 aprile scorso in via Nastro Azzurro, a Francofonte, nel Siracusano. Il 22enne ha confessato al procuratore Sabrina Gambino di aver commesso l’omicidio ma senza parlare di un movente. Avrebbe però detto agli inquirenti di essere stato minacciato di morte. La vittima, insieme ad un altro giovane, gli avrebbe inviato messaggi minatori. Poi i due lo avrebbero rintracciato la sera nel pub, dove Milici era con la fidanzata. I due lo avrebbero aggredito e il 22enne si sarebbe solo difeso. Una versione che dovrà trovare gli opportuni riscontri.

