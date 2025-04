Omicidio di Nicolas, il 22enne fermato ha confessato: l’ha ucciso per gelosia

IL DELITTO

La lite tra i due nella “via dei pub” sarebbe scoppiata per una ragazza corteggiata dalla vittima

Ci sarebbe la gelosia dietro l’omicidio di Nicolas Lucifora, il 17enne ucciso con una coltellata sabato sera, nella notte di Pasqua, in una via del cuore della movida di Francofonte, la cosiddetta “via dei pub”. Il 22enne fermato per l’omicidio di Nicolas, F. M., ha confessato il delitto come confermato dalla procuratrice di Siracusa, Sabrina Gambino ma l’indagato non avrebbe però fornito un chiaro movente sul delitto.

Quella della gelosia è la pista privilegiata dagli investigatori secondo i quali la lite tra i due alla vigilia di Pasqua sarebbe scoppiata per una ragazza corteggiata dalla vittima, corteggiamento che sarebbe stato portato avanti anche la sera del delitto.