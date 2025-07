Omicidio di Sara Campanella, giudizio immediato per Stefano Argentino

Il caso

La studentessa universitaria di 22 anni di Misilmeri (Palermo) è stata uccisa a Messina il 31 marzo scorso. L'imputato è il 27enne di Noto (Siracusa)

Giudizio immediato per il femminicidio di Sara Campanella, studentessa universitaria di 22 anni di Misilmeri (Palermo) uccisa a Messina il 31 marzo scorso da un collega. La prima udienza del processo si terrà il prossimo 10 settembre davanti la Corte d’assise della Città dello Stretto. Imputato è il 27enne Stefano Argentino, di Noto (Siracusa), che ha confessato il femminicidio.Per il procuratore capo Antonio D’Amato e la sostituta Alice Parialò il quadro è completo per contestare l’omicidio con l’aggravante della premeditazione e della crudeltà. E’ stata depositata anche la relazione del medico legale sull’autopsia.