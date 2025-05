Omicidio Pollara, l’ex poliziotto di Lentini confessa al Gip: «Ho sparato io». Un video lo incastra

SIRACUSA

Il Gip del tribunale, Francesco Alligo, si è riservato sulla richiesta della Procura di convalidare il fermo del lentinese Salvatore Tinnirello, il 62enne poliziotto in pensione accusato dell’omicidio del pastore 49enne Giuseppe Pollara, avvenuto il 5 maggio scorso. Difeso dagli avvocati Carmelo Peluso e Luigi Latino, l’indagato, da tre giorni detenuto nella casa circondariale di contrada Cavadonna, è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari per sottoporsi anche all’interrogatorio di garanzia.

Al giudice ha sostanzialmente ammesso i fatti. «Sì sono stato io a sparare» avrebbe detto al giudice per le indagini preliminari.

Le indagini degli investigatori della Squadra Mobile di Siracusa e del commissariato di Lentini, sono state celeri e si sono avvalse dell’analisi delle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza e di alcune testimonianze.

Dalle immagini si vede l’utilitaria alla cui guida ci sarebbe stato l’indagato, fermarsi sul ciglio della strada provinciale 16 nel territorio di Lentini. Dalla campagna si è avvicinata la vittima che ha fatto il giro del veicolo fino a quasi sporgersi dal finestrino lato conducente. Poche decine di secondi e si vede Pollara indietreggiare per poi cadere come un sacco vuoto sulla carreggiata, dopo essere stato attinto da diversi colpi di arma da fuoco all’addome. Pochi secondi dopo, la vettura riprende la marcia allontanandosi dal luogo del delitto.