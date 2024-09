Omicidio stradale: questa l’accusa per la 79enne che ha investito a Marsala la 18enne Mohamed Hafsi

La richiesta della Procura

La giovane si trovava su uno scooter quando è stata colpita dall'auto della donna che aveva invaso la corsia opposta

Rinviata a giudizio per omicidio stradale una donna di 79 anni, Giuseppa Immacolata D’Aguanno, che il 21 aprile 2023, sulla strada statale 115 per Trapani, era alla guida dell’auto (una Lancia Y) contro la quale si schiantò con il suo scooter, spirando l’indomani all’ospedale di Marsala, un 18enne di origine tunisina, Mohamed Hafsi. la richiesta è della Procura di Marsala.All’altezza di contrada Santa Venera, alla periferia di Marsala, secondo l’accusa, avrebbe svoltato a sinistra «invadendo la corsia di marcia opposta senza osservare tutte le misure di prudenza» e in violazione di un articolo del codice della strada. Proprio in quel momento, dalla direzione opposta arrivava («a forte velocità» si legge si legge nella richiesta di rinvio a giudizio) un Piaggio Beverly alla cui guida era l’Hafsi. L’impatto fu inevitabile. Nell’incidente, oltre alla moto e alla Lancia Y, rimase coinvolta una Fiat 500, che a seguito dell’impatto andò a fuoco insieme allo scooter.

