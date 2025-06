Omicidio-suicidio a Castelvetrano, giovedì le autopsie su corpi

FEMMINICIDIO

Domani la fiaccolata in memoria di Mary Bonanno uccisa dal marito

Saranno effettuate giovedì mattina all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo le autopsie sui corpi di Francesco Campagna e Mary Bonanno, la coppia che è morta all’interno della propria abitazione in via IV Aprile a Castelvetrano (Trapani). Campagna, infermiere all’ospedale Villa Sofia di Palermo ha dapprima ucciso la moglie, insegnante assistente alla comunicazione, e poi si è suicidato lanciandosi dalla terrazza di casa, al terzo piano, all’interno di un cortile. A disporre le autopsie è stata la procura della Repubblica di Marsala che indaga sull’omicidio-suicidio.

Si terrà mercoledì, con inizio alle ore 21, a Castelvetrano (Trapani) “Mary nel cuore, insieme per dire basta”, la fiaccolata in memoria di Mary Bonanno, la donna che venerdì scorso è stata uccisa dal marito Francesco Campagna nella loro casa di via IV aprile a Castelvetrano. Il corteo si snoderà da piazza Escrivà sino ad arrivare al sistema delle piazze.Intanto il legale della famiglia Campagna, l’avvocato Lorenzo Rizzuto ha invitato la stampa a evitare la diffusione di dettagli privati e «a trattare la vicenda con la massima discrezione, evitando la spettacolarizzazione e la diffusione di particolari non essenziali e non accertati, al fine di tutelare la memoria delle vittime e il diritto delle famiglie a vivere questo momento di immane dolore nel raccoglimento e nella riservatezza». Il legale ha, altresì, chiesto ai giornalisti di “astenersi nell’effettuare riprese video, fotografie o filmati all’interno del luogo di culto durante lo svolgimento della funzione religiosa».