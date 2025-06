Omicidio-suicidio Castelvetrano, legale dei parenti: «Niente video ai funerali»

Il monito

Avvocato ai media "troppa spettacolarizzazione, siate discreti"

Con una lettera aperta, l’avvocato Lorenzo Rizzuto, legale e portavoce della famiglia Campagna coinvolta nell’omicidio-suicidio di Castelvetrano (Trapani) dei coniugi Mary Bonanno e Francesco Campagna, invita la stampa “a trattare la vicenda con la massima discrezione, evitando la spettacolarizzazione e la diffusione di particolari non essenziali e non accertati, al fine di tutelare la memoria delle vittime e il diritto delle famiglie a vivere questo momento di immane dolore nel raccoglimento e nella riservatezza”.