Open Arms, assolto Matteo Salvini: “il fatto non sussiste”. «Sono felice, difendere la Patria non è reato»

il caso

La sentenza del tribunale di Palermo. L'accusa aveva chiesto sei anni. Il ministro: «Dopo tre anni ha vinto l'Italia». Per Meloni è una «grande soddisfazione»

Il tribunale di Palermo ha assolto il leader della Lega Matteo Salvini dalle accuse di sequestro dipersona e rifiuto di atti d’ufficio al processo per la vicenda della nave della ong spagnola Open Arms. Secondo l’accusa, il vicepremier e ministro dei Trasporti, ad agosto del 2019, quando ricopriva la carica di ministro dell’Interno, avrebbe impedito illegittimamente all’equipaggio dell’imbarcazione catalana difar sbarcare a Lampedusa 147 migranti soccorsi in mare.

«Sono felice: dopo tre anni ha vinto la Lega, ha vinto l’Italia, Difendere la Patria non è un reato ma un diritto. Andrò avanti ancora più determinato di prima». Questo il commento a caldo di Matteo Salvini dopo la sentenza del processo Open Arms. «Ha vinto il buonsenso – ha aggiunto – è un giorno meraviglioso. Chi pensava di usare i migrati per fare politica ha perso e torna in Spagna con le mani insaccoccia».

«Grande soddisfazione per l’assoluzione del vice Presidente e ministro Matteo Salvini nelprocesso Open Arms. Un giudizio che dimostra quanto fossero infondate e surreali le accuse rivoltegli». Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

«Esprimo la mia soddisfazione per l’assoluzione del Ministro Matteo Salvini che dopo anni vede finalmente riconosciuta la correttezza del proprio operato. La giustizia ha fatto chiarezza, mettendo la parola fine a una vicenda troppo spesso strumentalizzata per fini politici». Così Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.

«Accolgo con gioia la sentenza di assoluzione del ministro Matteo Salvini nel processo Open Arms, con la motivazione che ‘il fatto non sussistè. Una formula che non lascia dubbi e che conferma la correttezza del suo operato di cui sono sempre stato certo. Auspico che questo verdetto contribuisca a riportare serenità nel dibattito pubblico su temi così delicati e ad alimentare un clima di collaborazione istituzionale nell’interesse dei cittadini». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

«Onore a questi magistrati coraggiosi. Questo processo non si sarebbe nemmeno dovutoiniziare, come scrissi anni fa, come editorialista». Lo dice il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. «Grave è stata invece la decisione politica di autorizzare questo processo, in contrasto con la legge costituzionale che tutela la carica ministeriale – continua Nordio – processi come questo, fondati sul nulla, rallentano l’amministrazione della giustizia e sprecano risorse. Dopo l’agonia del processo Stato Mafia e questa assoluzione, credo sia necessaria una riflessione sul nostro sistema imperfetto»

Soddisfazione anche dai capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo: «Matteo, Matteo. Il coro che si è alzato in aula appena appresa la notizia dell’assoluzione rende l’idea di quanto tutta la Lega sia felice in questo momento. Difendere i confini del nostro Paese non è un reato, ma un diritto-dovere. E Matteo Salvini nell’esercizio delle sue funzioni di ministro ha fatto quello che gli italiani gli hanno chiesto. Giustizia è fatta».«Il tempo è galantuomo. Una sentenza importante che ristabilisce la verità dei fatti e la verità del diritto dopo tanti inutili anni di fango. Una grande gioia per tutti noi, e una grande gioia soprattutto per chi crede nel diritto in questo paese e che si possa fare l’attività politica senza incorrere in reati immaginari». Così il sottosegretario all’Economia Federico Freni ed esponente della Lega, intercettato alla Camera.

«Un grande abbraccio a Matteo Salvini. Abbiamo sempre creduto nella correttezza del suo operato e ora anche questa sentenza di assoluzione lo conferma. E’ una giornata importante per la giustizia». Così su X la ministra dell’Università Anna Maria Bernini.

«Sono felice per Matteo Salvini e per la sentenza del tribunale di Palermo, che lo ha assolto dalle accuse. So che per lui e per i suoi cari è stata una situazione dura e difficile. Rivolgo a tutti loro il mio abbraccio.L’assoluzione di Matteo Salvini è una bellissima notizia per tutto il paese» ha detto il presidente della Camera Attilio Fontana in collegamento con il programma di Rai Radio 1 ‘Zapping’. «Ci sono ancora tanti giudici a Berlino. Ci sono ancora tante persone che ci garantiscono che la giustizia in Italia è una cosa seria. Mi fa piacere che possiamo ancora fidarci della giustizia».

«L’assoluzione del ministro Matteo Salvini nel processo Open Arms segna la fine di un attacco ingiusto a chi ha servito il Paese con lealtà. Il verdetto di oggi conferma la correttezza delle scelte del ministro Salvini, la sua buona fede e il suo impegno in difesa dell’Italia. Il Governo andrà avanti compatto, più forte e determinato nel percorso di riforme, crescita e stabilità per il bene dell’Italia», ha detto la ministra per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati.