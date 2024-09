Open Arms, il pm ha chiesto sei anni di carcere per il ministro Matteo Salvini

il processo

E' accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio

Il Pm ha chiesto sei anni di reclusione per Matteo Salvini accusato di sequestro di persona erifiuto di atti d’ufficio per avere impedito, cinque anni fa, lo sbarco dalla Open Arms di 147 migranti a Lampedusa.

Il Procuratore aggiunto di Palermo Marzia Sabella, al termine della requisitoria del processo Open Arms, durata circa sette ore, ha detto: «Ci accingiamo a chiedere la condanna dell’imputato – ha spiegato Sabella, ricordando i 147 migranti parte offesa del processo – oltre che per difendere i confini del diritto..».

«Il diniego volontario e consapevole» di Matteo Salvini a concedere il porto ai migranti sulla Open Arms «ha leso la libertà personale di 147 persone per nessuna apprezzabile ragione», ha detto. «In questo processo è mancata la presenza della gran parte delle persone offese, perché anche per potere essere persone offese bisogna nascere nella parte giusta. La maggior parte è irreperibile e non vuole dire che siano criminali, ma significa essere senza casa e senza mezzi».

La richiesta della pena riguarda entrambi i reati che vengono contestati a Salvini che – come lui stesso ha dichiarato – rischiava fino a 15 anni di reclusione.«Il pos doveva essere rilasciato senza indugio e subito, il diniego è stato in spregio delle regole e non per proseguire in un disegno governativo», ha detto la procuratrice aggiunta Marzia Sabella alla fine della requisitoria. «Il diniego consapevole e volontario ha leso la libertà di ognuna delle 147 persone e non c’era ragione – ha aggiunto Sabella – In questo processo non ci sono state le persone offese, la maggior parte di loro è irreperibile, ma non perché siano clandestina o criminale. Leggeremo a uno a uno i nomi di queste persone per ricordarle».

«Dai pm è stato tratteggiato un quadro non corrispondente alla realtà» ha detto l’avvocata Giulia Bongiorno dopo la richiesta di condanna a sei anni di carcere per Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. «E’ stato detto in requisitoria che le decisioni di ritardare lo sbarco dopo le redistribuzione era esclusivamente di Salvini ma così non è, perché se andate a vedere le dichiarazioni pubbliche di atri ministri, tutti rivendicavano orgogliosamente i respingimenti», dice Bongiorno.

«Il punto è che basta esaminare gli atti e non fare ipotesi e teoremi per rendersi conto che durante tutto il processo è stata attestata la correttezza dell’operato di Salvini, la massima attenzione alla salute dei migranti e questo ritardo è minimo rispetto a quello che si registra quotidianamente, quando devono sbarcare i migranti».