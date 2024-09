Open Arms, richiesta a Salvini di risarcimento milionario: «Non apro i pacchi ad “Affari tuoi”»

Processo

Prossima udienza fissata al 18 ottobre. Le parti civili oltre alla condanna penale, chiedono anche un risarcimento danni per i loro assistiti. Per il vicepremier sono stati chiesti sei anni di carcere

Per gli avvocati di alcuni dei 147 naufraghi della Open Arms e delle organizzazioni costituite parti civili al processo di Palermo «ci sono tutte le condizioni per affermare la responsabilità penale dell’allora ministro dell’Interno» Matteo Salvini, per il quale il pubblico ministero ha chiesto sei anni di carcere con l’accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per avere impedito ai migranti, soccorsi cinque anni fa dalla nave della ong spagnola, di sbarcare a Lampedusa, tenendoli in mare per 19 giorni. Appoggiando in pieno la requisitoria della Procura «fatta in modo molto argomentata sia sulla ricostruzione dei fatti sia sulle disposizioni giuridiche che sono state violate dell’imputato», i legali nelle cinque ore di udienza dedicate oggi alla discussione delle loro tesi, hanno chiesto oltre alla condanna penale di Salvini anche un risarcimento danni per i loro assistiti per un totale di oltre un milione di euro.

La prossima udienza

Adesso i riflettori si spostano sulla difesa che nella prossima udienza del 18 ottobre farà la propria arringa, specificando che «non ci fu alcun sequestro di persona», ha ribadito l’avvocato Giulia Bongiorno che prima di lasciare in anticipo l’udienza ha espresso «solidarietà ai pm per le minacce» ricevute dopo la richiesta di condanna di Salvini. «Bisogna condannare con fermezza qualsiasi tipo di invettiva, minaccia e aggressione», ha affermato. E riferendosi alle iniziative che sta mettendo in campo la Lega per fare cerchio attorno al «Capitano», l’avvocato ha smorzato i toni: «Nessun tipo di iniziativa, non so in che termini sarà, è diretta ad avvelenare il clima. Sono la prima a dire che non si devono alzare i toni, dobbiamo ancorarci agli atti processuali perché quelli ci danno ragione. Abbassiamo i toni, limitiamoci ad esaminare gli atti».Atti che per le parti civili, invece, inchioderebbero Salvini alle proprie responsabilità. «Sulla nave c’era un carico di umanità dolente, l’imbarcazione si trovava in condizioni meteorologiche difficili – ha sostenuto l’avvocato della ong, Arturo Salerni – Di fronte a queste persone sguarnite di ogni difesa la pubblica autorità con il suo vertice, al di fuori di ogni previsione normativa, decise di privare della libertà le persone che si trovavano in quella condizione. Siamo di fronte all’esercizio di un potere che contrasta con i principi fondamentali del nostro ordinamento, oltre che in contrapposizione col diritto umanitario internazionale». Per l’avvocato dell’Arci, Michele Calantropo, «il pugno duro di Salvini contro 147 disgraziati era lo strumento elettorale per potersi differenziare perché in quella fase c’era uno scontro politico all’interno del governo, come hanno dichiarato alcuni ex ministri sentiti nel processo». Tesi ribadita dal legale dell’Associazione nazionale giuristi democratici, Armando Sorrentino: «Il 9 agosto di cinque anni fa Salvini disse che si andava al voto e il giorno dopo i giornali titolarono: “Salvini, voglio pieni poteri”. Quel giorno Salvini ruppe con gli alleati».

Le dichiarazioni di Salvini

«Ho fatto il ministro, ho fatto il mio dovere e quindi conto che verrò assolto perché difendere i confini del mio paese non era un reato ma era un dovere, un mio preciso dovere», ha dichiarato il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a “Cinque minuti”, in onda questa sera su Rai1, parlando del processo Open Arms.«La legge e la mia coscienza di padre di famiglia mi hanno imposto da ministro di salvare vite in mare e su terra, ma nessuna legge può imporre di spalancare i confini del mio Paese a immigrati clandestini che arrivano su navi straniere – ha spiegato -. Durante il mio anno di governo ho sostanzialmente quasi azzerato gli sbarchi, ho dimezzato il numero di morti e dispersi nel mar Mediterraneo, ho fatto quello che la legge mi permetteva e che avevo promesso di fare agli italiani. Adesso non pretendo una medaglia, ma che io meriti sei anni di carcere, che non si danno neanche a un pedofilo o a un rapinatore, e in aggiunta un risarcimento di un milione di euro… Non sono ad “Affari tuoi” ad aprire i pacchi.

Io non vedo perché dovrei patteggiare, non vedo perché dovrei dimettermi. Ritengo di avere mille difetti, ma chiesi agli italiani il voto per difendere i confini: le navi francesi in Francia, le navi spagnole in Spagna, le navi tedesche in Germania – ha aggiunto -. Abbiamo risolto il problema dell’immigrazione clandestina, abbiamo salvato vite, abbiamo risparmiato agli italiani migliaia e migliaia di reati».

In aula uno dei naufraghi