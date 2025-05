Operaio di Vittoria cade da 13 metri mentre riparava un lucernario alla Dolfin di Riposto: è grave

INCIDENTE SUL LAVORO

L'addetto ha battuto violentemente la testa ed è stato trasporto in elisoccorso a Catania

Un operaio di 37 anni di Vittoria è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un’altezza di circa 13 metri mentre stava lavorando alla riparazione di un lucernario sul tetto alla Dolfin di Riposto. L’uomo – che nella caduta ha battuto violentemente la testa – è stato tempestivamente soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno intubato e trasportato nella vicina area artigianale di contrada Codavolpe per affidarlo all’equipaggio di un elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno indagando e ricostruendo la dinamica di questo ennesimo incidente sul lavoro. L’operaio ferito non è un impiegato della Dolfin – la nota azienda dolciaria etnea – ma è dipendente di una ditta esterna, un’azienda di Vittoria specializzata in coperture che si stava occupando della manutenzione di un tetto.