Operatori del 118 aggrediti dai parenti di una donna deceduta: restano “chiusi” in ospedale

E' accaduto a Villabate. I sanitari sono impossibilitati a lasciare la struttura dove sono stati medicati

Gli operatori sanitari di un ambulanza del 118 di Villabate (Palermo) sono stati aggrediti dai parenti di una donna morta per cause naturali nel quartiere Brancaccio, a Palermo. Gli operatori, trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla, sono stati medicati ma al momento non possono uscire dalla struttura perché fuori ci sono i familiari della donna deceduta che li hanno aggrediti. Sul posto sono presenti carabinieri e polizia. Nel

