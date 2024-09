Operazione antibracconaggio nell’Agrigentino, 13 denunciati: sequestrati 8 fucili e due cinghiali uccisi

CARABINIERI

Il blitz nel territorio montano di Cammarata per reprimere fenomeni di caccia abusiva

Tredici persone sono state denunciate, alla procura di Agrigento, per esercizio di caccia con mezzi non consentiti, porto abusivo di armi e attività venatoria in periodo non consentito. Sequestrati anche 8 fucili e due cinghiali morti che verranno messi a disposizione dell’Asp per gli obbligatori esami autoptici per la profilassi della peste suina. Si è conclusa in queste ore l’operazione denominata “Trinacria 2024» del reparto Operativo – sezione Operativa Antibracconaggio e Reati in danno agli animali del raggruppamento carabinieri Cites di Roma, coordinata dal Centro Anticrimine Natura carabinieri Agrigento, con il supporto della compagnia di Cammarata. L’operazione – frutto di diversi appostamenti e verifiche, a qualsiasi ora del giorno e della notte, – è stata fatta nel territorio montano di Cammarata per reprimere fenomeni di bracconaggio nelle zone che ricadono all’interno anche di aree protette.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA