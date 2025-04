Operazione contro le scommesse clandestine: i nomi dei 22 indagati finiti agli arresti

Cronaca

Un’organizzazione capillare con ruoli ben definiti sin dal 2018 che era ancora in attività, e con la capacità di captare centinaia di migliaia di euro su piattaforme illegali

Gli indagati nell’operazione dalla Guardia di Finanza a Messina contro il gioco d’azzardo che sono finiti in carcere sono: Letterio Arcolaci, Salvatore Barretta, Nicola Caniero, Antonino Messina, Emanuele Milia, Francesco Orlando, Angelo Repoli, Carmelo Salvo, Ignazio Vadalà.

Ai domiciliari invece sono finiti: Gaetano Arcolaci, Giuseppe Costa, Giuseppe De Salvo, Danilo Ferrantelli, Riccardo Lopes, Francesco Ricciari, Domenico Zannino, Domenico Arena, Francesco Aversa, Antonio Basile, Carmelo Calabrò, Antonella Chiera, Giuseppe Lo Medico.

I reati contestati a vario titolo dalla Procura sono l’associazione per delinquere finalizzata alle scommesse clandestine, una serie di scommesse illegali e l’autoriciclaggio che in pratica era il reinvestimento dei guadagni illegali per l’acquisto di beni immobili come case, terreni, oppure partecipazioni azionarie, o ancora finanziava l’apertura di nuovi punti scommesse.