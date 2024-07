Operazione “Devozione”, il Tribunale del Riesame scarcera due indagati

Catania

Per Francesco Mannino e Salvatore Torrisi è stato accolto il ricorso del difensore Fabio Presenti

Francesco Mannino e Salvatore Torrisi, arrestati nell’ambito del blitz “Devozione”, sono stati scarcerati dal Tribunale del Riesame che ha accolto il ricorso del difensore Fabio Presenti. Il collegio, presieduto da Gabriella Larato, ha fissato in 45 giorni i termini per il deposito dell’ordinanza. I due erano finiti in carcere.

L’inchiesta della squadra mobile scoperchiò un importante traffico di stupefacenti sull’asse Calabria-Catania. I poliziotti riuscirono a bloccare gli affari criminali di due gruppi: uno guidato, secondo le ipotesi della Procura, da Carmelo Scilio, ora ai domiciliari su disposizione del Riesame, e l’altro da Bruno Cidoni, un calabrese da tempo trapianto a Catania. Il narcotrafficante calabrese sotto la cover dell’Iphone teneva l’immagine della Madonna del santuario di Polsi. I poliziotti della mobile di Catania lo hanno scoperto facendo un sequestro a fine dicembre 2020. Da qui è nato il nome del blitz.Cidoni non è uno qualsiasi. Nel suo passato ha fatto affari con pezzi grossi delle ‘ndrine di San Luca. Addirittura nel 2004 fu socio di un impresa edile con Ciccio Pelle detto “Pakistan”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA