Operazione Stazione sicure, a Catania denunciato un parcheggiatore abusivo

La polizia ferroviaria ha denunciato a Catania un parcheggiatore abusivo 59enne che ha contravvenuto all’ordine di allontanamento dall’area della stazione emesso dal Questore. E’ avvenuto durante l’attività di controllo straordinario denominata Stazione sicure ed effettuata nei giorni scorsi sotto il coordinamento della centrale operativa compartimentale della Polfer Sicilia. Il provvedimento, della durata di 12 mesi, gli era stato notificato nel luglio scorso. All’uomo è stata sequestrata amministrativamente l’auto perché priva di assicurazione, di revisione e di carta di circolazione, irregolarità per le quali sono state elevate tre sanzioni ai sensi del Codice della Strada.

Nell’ambito dell’operazione Stazioni sicure in Sicilia sono state controllate 637 persone e ispezionati 132 bagagli.