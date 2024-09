Ordine dei medici di Palermo, annullate le elezioni: sul registro il voto di un assente

Il caso

Un medico, Ornella Barraco, si è accorta che suo fratello aveva già firmato e votato pur trovandosi a Torino. Intervenuti i carabinieri contattati dal presidente del seggio

Le elezioni per il consiglio dell’ordine dei medici di Palermo sono state annullate. Secondo quanto apprende l’Ansa, nel pomeriggio a Villa Magnisi, sede dell’ordine dei medici, sono intervenuti i carabinieri. Un medico, infatti si è accorto che suo fratello aveva già firmato e votato pur trovandosi a Torino. Il presidente uscente Toti Amato, ricandidato, d’accordo col presidente del seggio Giuseppe Papa, a questo punto, avrebbe deciso, di bloccare tutto, dopo 5 giorni dal via alle elezioni. I seggi erano stati aperti il 20 a Cefalù e poi il 21, 22, 23, 24 a Palermo, a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei Medici.