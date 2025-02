Orologi falsi, 176.000 euro, droga, ma anche fauna e flora protetti: un anno di sequestri all’aeroporto di Catania

IL BILANCIO

I numeri relativi all’attività svolta nel 2024 dall’Agenzia delle Dogane e dalla Compagnia della Guardia di Finanza

Oltre 176mila euro di valuta non dichiarata sequestrata a 52 passeggeri e 157 passeggeri – nove dei quali denunciati all’autorità giudiziaria – trovati con 1.730 beni contraffatti (borse, orologi, cinture, calzature, abbigliamento, giubbotti, occhiali, sciarpe), taluni anche di ingente valore (orologi costosissimi), in violazione della normativa in materia di tutela della proprietà intellettuale. Sono alcuni dei numeri relativi all’attività svolta nel 2024 dall’Agenzia delle Dogane e dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Catania in servizio nell’aeroporto di Catania, che lo scorso anno hanno intensificato le attività di contrasto agli illeciti di natura tributaria ed extra tributaria sui passeggeri in arrivo ed in partenza dallo scalo.