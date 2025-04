Ostie rubate in chiesa a Catania, “messa di riparazione” per pace e salvezza

Chiesa

Erano state rubate la sera del 25 aprile scorso nella cappella dell’oratorio San Giovanni Paolo II delle Figlie di Maria Ausiliatrice

«Tutto può far pensare all’azione di chi segue sette sataniche e mette in atto rituali che sono deleteri per la propria vita e per quelle della società, ma su questi aspetti farà luce l’autorità inquirente». Lo afferma una nota dell’arcidiocesi di Catania, sul furto “sacrilego” di ostie consacrate rubate la sera del 25 aprile scorso nella cappella dell’oratorio San Giovanni Paolo II delle Figlie di Maria Ausiliatrice. L’arcivescovo invita tutte le cappelle eucaristiche dell’arcidiocesi ad unirsi in adorazione riparatrice nel primo venerdì del mese di maggio. Sempre il 2 maggio, alle 19, il vicario generale, don Vincenzo Branchina, celebrerà una “Messa di riparazione” all’oratorio San Giovanni Paolo II. «Preghiamo – conclude la nota perché il Signore regni nei nostri cuori: solo da Lui verranno salvezza e pace per tutti».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA