Otto persone ferite nello scontro fra due auto lungo la Palermo-Sciacca

Incidente

Alcune delle persone soccorse sono state intubate

Violento scontro tra due auto sulla Palermo Sciacca, nella zona tra Giacalone e Altofonte. Otto sono i feriti che sono stati trasportati in ospedale. Nella zona dello scontro sono intervenuti soccorritori del 118. Sono usciti dalla sala operativa anche i medici rianimatori con l’automedica. Alcune delle persone soccorse sono state intubate. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco e i carabinieri.

