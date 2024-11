Paceco: si ribalta trattore, 55enne muore mentre lavorava in un terreno di sua proprietà

L'INCIDENTE

La vittima è Maurizio Scuderi, lavoratore forestale e sindacalista della Flai Cgil Trapani

Incidente mortale sul lavoro ieri nelle campagne di Paceco. Maurizio Scuderi, 55 anni, ha perso la vita mentre stava lavorando in un terreno di sua proprietà. Il trattore si è ribaltato, schiacciandolo. L’uomo lascia la moglie e due figli. Scuderi era un lavoratore forestale e sindacalista della Flai Cgil Trapani.«Era una persona assai disponibile – dice Giovanni Di Dia, segretario Flai Cgil Trapani – Non si tirava mai indietro, sempre in prima linea nella difesa dei diritti dei lavoratori».

