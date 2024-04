Palermo, a Pasqua si risveglia dal coma: 13 giorni dopo l’incidente riapre gli occhi e vede la mamma

LA BUONA NOTIZIA

Mario, 22 anni, si era schiantato con la sua auto contro una palma

Esattamente nel giorno di Pasqua, quando si celebra la Resurrezione, il giovane Mario Di Carlo, 22 anni, di Ficarazzi (Palermo) è uscito dal coma dopo un brutto incidente avvenuto 13 giorni fa.

Mario era finito con la auto contro una palma in viale Regione Siciliana a Palermo, nella zona di via Oreto. Le sue condizioni erano apparse subito serie ed era stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civico, dove oggi ha ripreso conoscenza dopo quasi due settimane di ricovero. Quando ha aperto gli occhi ha trovato al suo fianco la mamma.