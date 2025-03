Palermo, ancora un’intimidazione per assessore comunale: danni alla sua auto

Politici

Giuliano Forzinetti è a capo dell'assessorato alle attività produttive

Nuova intimidazione all’assessore alle attività produttive del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti, al quale è stata nuovamente danneggiata l’auto. Lo rende noto Stefano Cirillo, segretario regionale della Democrazia Cristiana. “Ancora una volta – dichiara – dispiace dovere apprendere di una nuova intimidazione ai danni dell’assessore Giuliano Forzinetti. Questo atto vile e inaccettabile non solo colpisce una persona, ma attenta alla libertà di ogni rappresentante delle istituzioni e al fondamentale diritto di esercitare il proprio mandato senza paura. Questi fatti non possono più essere tollerati; il rispetto delle istituzioni e della democrazia è un valore fondamentale”.